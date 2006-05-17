В Германию прибывают участники ЧМ по футболу

В Германию прибыли первые зарубежные участники стартующего 9 июня чемпионата мира по футболу - сборная Того.



Из Штутгарта африканцы отбыли на автобусе под охраной полиции в направлении швейцарской границы. Целю их путешествия является находящийся на расстоянии 200 км от столицы земли Баден-Вюртемберг город Ванген, где будет располагаться лагерь сборной, передает NEWSru.com.



"Ванген готов. Все футболисты должны почувствовать, что они желанны здесь. Мы хотим быть радушными хозяевами и обеспечить попутный ветер сборной Того на мировом первенстве", - цитирует ИТАР-ТАСС обербургомистра Вангена Михаэля Ланга.



Футболисты Того впервые пробились в финальную часть чемпионата мира по футболу. Большая заслуга в этом принадлежит их наставнику 68-летнему немцу Отто Пфистеру.



Он заявил по прилете в аэропорту Штутгарта: "Для меня большая честь, ответственность и радость быть здесь".