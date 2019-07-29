"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки

29 июля 2019, 22:30

Футболист утверждает, что до знакомства с Канделаки, не знал, как она выглядит.

Артем Милевский — Артем Милевский признал, что имел секс с Тиной Канделаки
Артем Милевский признал, что имел секс с Тиной Канделаки / instagram.com/timi1010

Украинский футболист, нападающий Артем Милевский признался, что у него по молодости в Киеве был секс с российской телеведущей и продюсером Тиной Канделаки.

Ведущая была инициатором знакомства, рассказал спортсмен в интервью каналу КраСава в YouTube.

По словам Милевского, Канделаки попросила его номер, а потом сама позвонила.

"…я могу сказать так, по молодости было много с кем… это было давно по молодости… Она была на передаче, Самый умный снимали тогда передачу (в Киеве — Ред.)", — поделился собеседник.

Футболист добавил, что ведущая позвонила ему, когда отдыхала с подружками.

"Как мне рассказывали эту историю, она с подружками — реально сидели они в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали… и то, что мне бабки дали и так далее…", — сказал спортсмен.

"Тина, как обычно, с харизмой же, с юмором со своим уверенным мнением таким, — "ну кто тут у вас сейчас самый такой модный футболист, дайте мне его номер", я типа сейчас его… поставлю на место, че-то поговорю с ним", — добавил нападающий.

Форвард признался, что тогда не смотрел Самый умный и не знал, как Канделаки выглядит. "А я реально вообще тогда не смотрел ни Самый умный, я при всем уважении к Тине, честно, не знал просто тебя… я знал, кто такая Тина Канделаки, но я не знал, как она выглядит", — заявил собеседник.

Спортсмен также раскрыл, о чем говорил с ведущей. "И вот мне идет звонок и реально Тина говорит: "Ну что, привет Милевский, туда-сюда"… А я говорю — "Здрасте, типа"… незнакомый номер. А она говорит — "Это Тина Канделаки", а я сходу говорю — "Ну и что, типа, хорошо, типа". И тут какой-то смех идет… они на громкоговоритель поставили… в компании своей…", — сказал он.

Нападающий отметил, что разговор не пошел. "…трубку положил, ну и так все как бы завертелось, потом списались,… виделись, пообщались…", — утверждает футболист.

Ранее Артем Милевский говорил, что во всех странах, где он играл, кроме Венгрии, у него был секс с местными девушками. Также футболист сказал, что ему "впала в душу" украинская телеведущая и модель Валерия Крук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев секс Артем Милевский Тина Канделаки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:30
"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки
21:59
Цена жизни – 600 долларов: двое мужчин убили строителя за кражу, а потом нашли эти деньги у себя
21:43
Выгорело больше гектара: масштабный пожар охватил лес в Херсонской области
21:33
Коммунальщики рассказали, когда заменят разбитое стекло на мосту Кличко Видео
21:18
"Товарища - выручай: В Одессе россиянин пытался "выкупить" друга, которого завернули таможенники
21:00
Ани Лорак беременна: в сети нашли фотодоказательства "интересного" положения певицы
20:44
ЦИК признал избранными в нардепы десятки кандидатов: кому посчастливилось попасть в Раду Видео
20:19
"Раздели догола": Кокорин раскрыл подробности своего обряда посвящения в колонии Видео
20:08
"Сь*бались на*уй": мажорки возмутили сеть пьяными покатушками на курорте Украины Видео
19:44
Погода на месяц: синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019 Видео
19:28
Порнозвезда порадовала фанатов громадной грудью на откровенных фото Фото
19:23
Украина запустит всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - Офис президента
19:19
На Киевщине погибли три сотрудника водоканала: названа причина трагедии
18:46
Порошенко без госохраны вместе с семьей выехал из Украины
18:38
Зам Кличко подал в отставку и назвал причину
18:26
Жуткое ДТП в Черногории: автобус с пассажирами слетел в карьер, 40 пострадавших (фото)
18:26
"Фатальное решение": в Киеве на Подоле случилось смертельное ЧП Фото Видео
18:17
"Аж слюни текут": Оля Полякова взбудоражила фанатов сексуальными фото с отдыха
18:00
Двое жителей оккупированного Донецка хотели сбыть в Киеве 300 тысяч фальшивых евро (фото)
17:59
Владимир Кара-Мурза умер: названы дата и место похорон Видео
17:35
"Конкуренция Ирине Луценко": будущая нардеп от Слуги народа выгуляла в Трускавце сарафан Versace
17:34
В Одессе боец Нацгвардии выстрелил себе в голову прямо в здании суда
17:20
Эксперт пояснил, чему и зачем учат молодых нардепов из Слуги народа Видео
17:04
В Киеве "пошла под воду" станция метро (фото)
16:58
В СНБО предложили реформировать Кабинет министров
16:46
Напал с ружьем на "ювелирку": в Киеве копы ищут отчаянного грабителя (фото)
16:20
В Слуге народа назвали самого достойного кандидата на пост спикера Рады Видео
16:14
На скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковое Видео
15:55
"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для России Видео
15:55
Ударили в грудь ножом: в ЮАР убили украинского туриста
15:43
"Нож в спину, дома дочь": Старый немец убил заробитчанку с Украины, появились жуткие подробности
15:25
"Хорошо, что не заправил в трусы": в Сети насмехаются над Порошенко из-за пиджака
15:25
Тропическая погода в Киеве: после жары "шуранул" дождь, град и появилась "река" Видео
15:10
Женщина за рулем "японца" устроила чудовищное смертельное ДТП в Киеве - фото Фото
15:10
В Минфине рассказали, сколько украинцев укатило на заработки за рубеж
14:49
Наказать за Крымский мост: представитель Зеленского в Крыму сделал важное заявление
14:45
Внезапно умер известный украинский режиссер Видео
14:45
Готовимся к худшему: у Зеленского рассказали, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу
14:44
Внештатным советником Зеленского стал экс-медийщик Пинчука
14:29
В Украине закрыли список коррупционеров
14:16
Скандального Глуховерю уволили с должности главы полиции Днепропетровщины Видео
14:09
"Говнюк" и "скотина": "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в Трускавце
14:05
Отец Гандзюк встречался с Зеленским: подробности Видео
13:56
В Москве рассказали, сколько российских паспортов раздали украинцам
13:52
Зеленский не получит тотальный контроль над фракцией Слуги народа в парламенте - эксперт
13:32
Труп в киевском метро: на Золотых воротах внезапно умер мужчина
13:17
Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
12:54
Стало известно, как кума Путина Медведчука отстранили от Минского процесса
12:44
"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фото Фото Видео
12:29
Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять