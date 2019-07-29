"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки

Артем Милевский признал, что имел секс с Тиной Канделаки / instagram.com/timi1010

Украинский футболист, нападающий Артем Милевский признался, что у него по молодости в Киеве был секс с российской телеведущей и продюсером Тиной Канделаки.

Ведущая была инициатором знакомства, рассказал спортсмен в интервью каналу КраСава в YouTube.

По словам Милевского, Канделаки попросила его номер, а потом сама позвонила.

"…я могу сказать так, по молодости было много с кем… это было давно по молодости… Она была на передаче, Самый умный снимали тогда передачу (в Киеве — Ред.)", — поделился собеседник.

Футболист добавил, что ведущая позвонила ему, когда отдыхала с подружками.

"Как мне рассказывали эту историю, она с подружками — реально сидели они в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали… и то, что мне бабки дали и так далее…", — сказал спортсмен.

"Тина, как обычно, с харизмой же, с юмором со своим уверенным мнением таким, — "ну кто тут у вас сейчас самый такой модный футболист, дайте мне его номер", я типа сейчас его… поставлю на место, че-то поговорю с ним", — добавил нападающий.

Форвард признался, что тогда не смотрел Самый умный и не знал, как Канделаки выглядит. "А я реально вообще тогда не смотрел ни Самый умный, я при всем уважении к Тине, честно, не знал просто тебя… я знал, кто такая Тина Канделаки, но я не знал, как она выглядит", — заявил собеседник.

Спортсмен также раскрыл, о чем говорил с ведущей. "И вот мне идет звонок и реально Тина говорит: "Ну что, привет Милевский, туда-сюда"… А я говорю — "Здрасте, типа"… незнакомый номер. А она говорит — "Это Тина Канделаки", а я сходу говорю — "Ну и что, типа, хорошо, типа". И тут какой-то смех идет… они на громкоговоритель поставили… в компании своей…", — сказал он.

Нападающий отметил, что разговор не пошел. "…трубку положил, ну и так все как бы завертелось, потом списались,… виделись, пообщались…", — утверждает футболист.

Ранее Артем Милевский говорил, что во всех странах, где он играл, кроме Венгрии, у него был секс с местными девушками. Также футболист сказал, что ему "впала в душу" украинская телеведущая и модель Валерия Крук.