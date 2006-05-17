Ющенко: Лучше потратиться на спорт, чем на больницы

Сегодня, 17 мая, состоялось первое заседание Национального Совета по вопросам физической культуры и спорта при Президенте Украины, передает корреспондент «Главреда».



В работе приняли участие министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, замглавы Нацрады Виталий Кличко, член МОК Валерий Борзов, олимпийский чемпион по баскетболу Александр Волков, двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, неоднократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Борис Шахлин и многие другие.



В своем выступлении Президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что украинская нация должна быть здоровой и физически развитой, а государство должно этому способствовать. По словам Президента, в стране необходимо внедрить такую модель физического воспитания и спорта, которая бы подталкивала людей, в частности молодежь, к физической активности, здоровому образу жизни и т.д. Как заметил Президент, если государство не занимается системой физкультуры и спорта, то оно будет заниматься исключительно системой здравоохранения.



Главным приоритетом должно стать развитие системы детско-юношеского, резервного спорта и материально-технической базы этой сферы. Виктор Ющенко заявил, что сегодня многие проблемы в спорте имеют не финансовые причины, а неумение должным образом и правильно распорядиться деньгами и возможностями.