Голая стриптизерша отвезла домой: агент Милевского рассказал о случае с футболистом в России

Артем Милевский / Instagram

Агент бывшего футболиста киевского Динамо, а ныне игрока брестского Динамо Артема Милевского, Александр Панков рассказал о случае с игроком во время его выступлений в России.

"Когда Артем играл в Тосно, я приехал к нему в Питер и мы пошли в стрип-клуб. Я у девчонок спрашиваю, часто ли он бывает в стрип-клубе. Говорят, два-три раза в неделю. Потом смотрю: его нигде нет.

Минут 10-15 прошло – звонок: "Выходи, поехали домой, мне же завтра на тренировку". Я выхожу, смотрю, что за рулем Range Rover сидит стриптизерша. Говорит: "Давай садись, я вас отвезу домой". Она была трезвая. Но голая. Почти", – рассказал агент футболиста в интервью YouTube-каналу Красава.

Напомним, что Артем Милевский признался, что у него был секс с продюсером российского канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

Ранее Артем Милевский неоднократно говорил, что во всех странах, где он играл у него был секс с местными девушками.