Президенту наглядно показали упадок спорта в стране

Сегодня на Национальном совете по вопросам физической культуры и спорта при Президенте Украины министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко презентовал «Спортивную карту Украины».



В этом документе в цифрах отображен уровень финансирования спорта и обеспечения спортивными сооружениями, количество детско-юношеских спортшкол во всех областях страны. А также материально-техническое и кадровое обеспечение в спортивной сфере. По словам министра, статистика сегодня ужасает. Только 13 процентов украинцев тем или иным образом приобщены к спорту и физкультуре, что намного меньше, чем в развитых странах и даже у соседей – России и Беларуси. Юрий Павленко, на основе анализа ситуации проинформировал о подготовке системы реогранизации структуры спорта высших достижений, сообщает корреспондент «Главреда».