Шумахер не спешит с выводами

Пилот "Феррари" Михаэль Шумахер заявил, что пока рано делать выводы о претендентах на чемпионский титул, передает « СпортОнлайн»

"Многие считают, что за титул в этом сезоне будем бороться только мы с Алонсо, но я не стал бы никого исключать — позади лишь первая треть чемпионата и сейчас не время для таких выводов, - прокомментировал гонщик. — Ситуация в "Формуле-1" меняется очень быстро и все эти разговоры вторичны — сейчас важнее добиться максимального результата в каждой гонке, а очки будем считать осенью. В Барселоне мы видели, что на судьбу гонки может повлиять каждая мелочь, и мы должны эти мелочи предусмотреть".