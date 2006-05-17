Кличко: В нынешнем виде физкультура в школах не нужна

Сегодня на заседании Национального совета по вопросам физкультуры и спорта при Президенте Украины замглавы Нацсовета Виталий Кличко заявил, что в стране необходимо коренным образом менять систему физического воспитания, передает корреспондент «Главреда».



Виталий Кличко: «С одной стороны, конечно, здоровье каждого жителя в его собственных руках… Хочешь быть здоровым – будь им. Ведь никто не запрещает человеку бегать или ездит на велосипеде. С другой стороны, вспомним советские времена, когда было огромное количество секций, спортшкол и спортивных сооружений. В секциях занималось большинство детворы и подростков. С тех пор мы многое утратили. Говоря спортивным языком, первый раунд борьбы проигран. Теперь задача – отвоевать позиции.»



Кличко, также, подчеркнул, что сегодня никого не устраивает система физвоспитания – ни учеников, ни родителей, ни преподавателей: «Что толку от уроков физкультуры в школе? Из 45 минут учебного времени дети тратят на переодевание, душ и т.д. На непосредственно занятия остается совсем ничего.» Знаменитый боксер предложил внести изменения в школьную программу, с тем, чтобы проводить занятия по физкультуре во внеучебное время и не ограничивать учеников временными рамками. А также позволять школярам выбирать вид спорта по своему усмотрению. В этом плане Кличко предложил использовать опыт других стран.



Говоря о строительстве спортсооружений и площадок, Виталий Кличко призвал не бояться привлекать к этому бизнесменов-инвесторов.