Призера Олимпиады обвинили в сексуальных домогательствах

Тамаш Кендереши попал в неприятности / sportbox

Венгерского пловца Тамаша Кендереши обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games.

22-летний спортсмен был задержан в Кванджу 28 июля, в последний день чемпионата мира по водным видам спорта. По информации полиции, он непристойно себя вел в ночном клубе в отношении 18-летней девушки.

Кендереши в свою очередь сказал, что только дотронулся до ягодиц танцовщицы, но не приставал к ней.

"Я нарушил моральные нормы, лежащие в основе местной системы ценностей. Я только дотронулся до ее ягодиц, когда она проходила мимо, но не более. Я хотел бы извиниться перед девушкой, однако я полностью отвергаю обвинения в домогательствах", - отметил он.

После передачи дела в прокуратуру оно было переведено в категорию административных, судебного разбирательства не будет. Кендереши заплатил 2500 долларов в качестве залогового депозита, после чего с него был снят запрет на перемещение и он покинул Южную Корею.

Напомним, Кендереши завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров баттерфляем. Также в активе пловца серебряная медаль чемпионата мира 2017 года на дистанции 100 метров баттерфляем.

Напомним, ранее агент Милевского рассказал, как голая стриптизерша отвезла его домой из ночного клуба.