Мужская сборная российских конькобежцев получила нового наставника

Вице-чемпион мира-99, старший тренер женской сборной России по конькобежному спорту Вадим Саютин назначен старшим тренером по многоборью также и мужской сборной страны, передает « СпортОнлайн»

Саютин будет тренировать и женскую, и мужскую команды многоборцев. Несмотря на то, что Саютин достаточно молодой тренер, за короткое время он сумел привести женскую сборную России к бронзовым медалям в командной гонке. Новым назначением подчеркнуты его заслуги и выдан своего рода аванс на будущее.

Отметим, что бывший старший тренер мужской сборной, знаменитый Валерий Муратов будет оказывать Вадиму поддержку в роли консультанта.