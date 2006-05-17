Хоккей: ИИХФ изменила регламент ЧМ-2007

На Чемпионате мира по хоккею-2007, который примет Москва, команды на предварительном этапе будут распределяться по группам не жеребьевкой, а согласно рейтингу ИИХФ, передает « СпортОнлайн» . Такое решение было принято Международной хоккейной федерацией на собрании в Риге представителей всех 16-ти команд.

Команды на первом этапе ЧМ-2007 будут распределены по группам согласно рейтингу по окончании ЧМ-2006. В одну группу попадут команды, занимающие в рейтинге 1, 8, 9 и 16-е места, в другую - 2, 7, 10 и 15-е места, в третью - 3, 6, 11 и 14-е места, в четвертую - 4, 5, 12 и 13-е места.

К тому же, на чемпионатах мира 2007 и 2008 годов в четвертьфинале между собой сыграют команды из одних групп: Е1-Е4, Е2-Е3, F1-F4, F2-F3. Для четырех неудачников первого этапа будет не групповой турнир, а стыковые матчи до двух побед: А4-D4, В4-С4.