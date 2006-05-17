За 15 лет в Киеве не построили ни одного спортобъекта

На сегодняшнем заседании Национального Совета по вопросам физкультуры и спорта при Президенте Украины олимпийский чемпион по баскетболу Александр Волков назвал настоящей бедой нежелание строить спортивные объекты, передает корреспондент «Главреда»



Александр Волков: «За годы независимости Украины в Киеве не было построено ни одного спортивного сооружения, ни одной площадки. Каким же образом, после этого, развивать в стране спорт? Ведь его развитие идет прежде всего из столицы. Развивают в Киеве, например, баскетбол или волейбол – значит и в других регионах этот почин поддержат. То же самое можно сказать и о других видах спорта. Все идет из столицы. Но и уходит тоже отсюда.»