Боксера приговорили к 18 годам за сексуальное насилие над дочерью

Карлос Бальдомир сел в тюрьму / World Boxing News

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает World Boxing News.

Расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. Первой в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Бальдомира.

На суде Карлос вел себя вызывающе, показывал присутствующим средний палец и оскорблял их.

48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он добыл 49 побед, проиграв 16 поединков. В его послужном списке значатся поединки с Флойдом Мейвезером, Саулем Альваресом и Верноном Форрестом.

Напомним, WBC лишил Диллиана Уайта титула временного чемпиона мира. В пробах боксера обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон - метаболиты анаболического стероида Дианабола.