Лига Европы. Заря - Будучность: видео трансляция матча, подробности вокруг матча

1 августа 2019, 16:30

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря - Будучность начнется 1 августа в 19.00.

Заря - Будучность
Заря - Будучность / Главред

Сегодня луганская Заря проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Виктора Скрипника будет черногорская Будучность.

Первый матч в Подгорице закончился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба, что вселяет определенный оптимизм перед сегодняшним матчем.

Победитель этого противостояния в следующем раунде выйдет на победителя пары ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия). В первом матче в Софии болгарский клуб победил со счетом 1:0.

16.30 - Будучность готовится к выезду на стадион. Футболисты грузят сумки и садятся в автобус. Видно по лицам, что черногорцы волнуются и мыслями в матче.

16.00 - Судьи и делегат УЕФА заехали на Славутич Арену. До матча осталось три часа.

15.45 - Вряд ли Будучности удастся отыграть такую фору сегодня. Но излишне расслабляться луганчанам не стоит - в последнее годы украинские клубы настолько неубедительны в еврокубках, что каждая победа становится важным вкладом в таблицу коэффициентов УЕФА. Поэтому сегодня нужна победа!

14.55 - Особого ажиотажа вокруг матча не наблюдается. Билетов не распродано и половины. Скорее всего матч пройдет при полупустом стадионе.

14.00 - Ориентировочные составы на матч:

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко, Хомченовский, Лунев, Будковский.

Будучность: Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич, Миркович, Стоилькович, Бакич, Божович, Перович, Мийич.

13.00- Луганчане подходят к ответному поединку в роли безусловного фаворита. Три гола на выезде против соперника, который и так ниже классом - большой задел. На выходных Заря проводила поединок, ставший открытием нового сезона УПЛ, в котором минимально обыграла полтавскую Ворсклу.

12.00 - Будучность выехала на тренировку. В команде царит хорошая атмосфера, видно, что сегодня черногорцы готовы удивить соперника своей игрой.

Где смотреть матч

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря - Будучность в 19.00 покажет телеканал УНИАН.

Также видео трансляцию матча будет вести Главред.

Что говорят тренера 

Тренер луганской Зари Веселин Атанасов уверил, что луганчане нейтрализуют соперника и выйдут в следующий раунд.

"Нас ожидает непростой матч. В первой игре мы добились хорошего результата, но это не значит, что все решено. Подходим очень серьезно к встрече и концентрируемся на положительном итоге. В каком-то плане они будут рисковать. Им нужно забивать, и выигрывать. Но это не значит, что они откроются и будут большие разрывы между линиями. Черногорцы будут ждать свой момент. Сильная сторона Будучности - стандартные положения и переход в атаку после наших стандартов. Если дать им играть в футбол, то они умеют это делать. Постараемся сделать все, чтобы много стандартов у соперника не было, а если они и были, то будем эти стандартные положения нейтрализовывать. Уверен, что наша команда выйдет в следующий раунд", - сказал журналистам Веселин Атанасов.

Наставник Будучности Бранко Брнович рассчитывает удивить Зарю новой тактикой.

"Соперник забил два быстрых гола, что удивило нас и это сказалось на итоговом результате. Футболисты Зари создавали нам проблемы, а мы не смогли справиться с этими проблемами. Но уверен, что сегодня наша команда покажет свою лучшую игру. Постараемся удивить Зарю своей новой тактикой. В прошлом нашем очном поединке стартовые 15 минут игра проходила на нашей половине поля. Нас заставили ошибаться. У нас очень непростой соперник, но уверен, что сегодняшняя игра будет отличаться от встречи в Подгорице", - сказал журналистам Бранко Брнович.

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