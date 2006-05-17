Названы смертельно опасные матчи ЧМ по футболу

Немецкая криминальная полиция считает, что 21 матч предстоящего чемпионата мира в Германии имеет повышенный риск террористической атаки, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на «Рейтер».



Прежде всего, это матч открытия между Германией и Коста-Рикой в Мюнхене и финальный матч в Берлине.

Также представляют опасность все матчи сборной США на турнире, поскольку именно американцы вызывают наибольшее неприятие у террористов. Также опасны матчи с участием сборных Англии, Испании, Польши и Австралии, поскольку правительства этих стран поддерживают США в их действиях.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 9 июня по 9 июля.