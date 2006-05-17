Бондаренко успешно выступает на турнире в Марокко

Украинская теннисистка Елена Бондаренко вышла во второй раунд турнира WTA четвертой категории с призовым фондом $145 000 в Рабате (Марокко). В стартовом поединке киевлянка, посеяная под 5 номером, уверенно переиграла семнадцатилетнюю румынскую теннисистку Ралуцу-Иоанну Олару, являющуюся одним из лидеров юношеского тенниса: 6-1 6-3. Следующей соперницей Бондаренко станет американская теннисистка Беттани Матек.



А вот в парном разряде Елена и Валерия Бондаренко уступили венгерско-американской паре Чинк/Кинг со счетом 1-6, 3-6.

Сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»