Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям, прогнозы букмекеров, где смотреть

Колби Ковингтон и Робби Лоулер / newsmma.net

4 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси состоится турнир UFC on ESPN 5, возглавляемый поединком бывшего временного чемпиона полусреднего веса Колби Ковингтона (14-1) и экс-обладателя полноценного титула Робби Лоулера (28-13).

Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям

В предстоящем поединке Ковингтон постарается перевести оппонента в партер до пропущенного удара. Колби будет давить Робби к сетке, чтобы обессилить. Ковингтон захочет держать соперника все пять раундов на настиле. Поэтому у Лоулера будет надежда на один удар, который потрясет ветерана.

Если Робби сможет задеть Колби ударом, то он попытается сразу же его прикончить. У Ковингтона хорошая вольная борьба, но в грэпплинге ему есть над чем работать. Поэтому в потрясенном состоянии "Хаос" может выглядеть беспомощно. Ранее Лоулер уже побеждал подобного бойца - Джонни Хендрикса. Хотя стоит отметить, что его ближайший противник физически мощнее.

Колби в течение долгого времени считает себя официальным претендентом на пояс. При этом ему не давали поединок до тех пор, пока он не проведет еще один бой. Лоулер для такой ситуации оказался замечательным вариантом. У Робби есть имя, популярность и он ударник. Конечно, можно вспомнить, что в ММА экс-чемпион пришел из борьбы, но затем он превратился в ударника. Ковингтон же борец чуть более высокого уровня, который даже не думает менять свой стиль.

Ковингтон пригласил на свой бой Дональда Трампа / Инстаграм Ковингтона

Ковингтон пригласил Трампа

Ковингтон пригласил на свой бой президента США Дональда Трампа. По этому случаю американский боец лично заехал в Белый дом и встретился с президентом США.

"Колби официально пригласил Дональда Трампа посетить его бой в эту субботу в Ньюарке, и он верит, что Трамп посетит бой", - написали американский журналисты.

В свою очередь, Ковингтон уверен, что президент Америки посетит бой.

Прогнозы букмекеров на бой

На этот бой уже сейчас много желающих ставить, так считают его интересным и непредсказуемым. В свою очередь, букмекеры считают фаворитом Ковингтона, отдав ему коэффициент - 1.44. На победу Лоулера дают почти в два раза больше - 2.75.

Где смотреть UFC on ESPN 5

Трансляцию боя покажет UFC ТВ 4 августа примерно в 06:00. По окончанию ивента на сайте Главред вы найдете видео боев и все результаты.

Все поединки турнира

Полусредний вес, до 77 кг. Колби Ковингтон (14-1) vs Робби Лоулер (28-13)

Легкий вес, до 70 кг. Клэй Гуида (35-18) vs Джим Миллер (30-13)

Легкий вес, до 70 кг. Насрат Хакпараст (10-2) vs Жоаким Силва (11-1)

Средний вес, до 84 кг. Джеральд Миршерт (28-11) vs Тревин Джилес (11-1)

Легкий вес, до 70 кг. Скотт Хольцман (12-3) vs Донг Хюн Ма (16-9-3)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Дарко Стосич (13-2) vs Кеннеди Энзечукву (6-1)

Полусредний вес, до 77 кг. Микки Галл (5-2) vs Салим Туари (10-3)

Наилегчайший вес, до 57 кг. Антонина Шевченко (7-1) vs Люси Пудилова (8-4)

Наилегчайший вес, до 57 кг. Мэтт Шнелл (13-4) vs Джордан Эспиноса (14-5)

Наилегчайший вес, до 57 кг. Лорен Мерфи (10-4) vs Мара Ромеро (12-5)

Полусредний вес, до 77 кг. Клаудио Энрике да Силва (13-1) vs Коул Уильямс (11-1)

Наилегчайший вес, до 57 кг. Миранда Грэнджер (4-0) vs Ханна Голди (2-0).