Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства

Торбьерн Олесен / Golfmir.ru

В аэропорту Хитроу за сексуальные домогательства был задержан пьяный датский гольфист Торбьерн Олесен. Лондонская полиция подтвердила его арест.

"Сотрудники в Хитроу арестовали 29-летнего спортсмена по подозрению в сексуальном насилии. Он был пьян во время полета и не выполнял приказы бортпроводников. Его взяли под стражу и впоследствии освободили на время следствия", - отмечает Reuters.

Самолет, на котором произошел инцидент, летел из Мемфиса, где проходил турнир гольфистов.

К слову, на борту также находился еще один гольфист - Ян Поултер, но, по словам его менеджера, он спал и не может прокомментировать произошедшее.

Напомним, недавно сняли с рейса российского боксера Сергея Ковалева. Ковалев бросался деньгами и откровенно приставал к одной из пассажирок самолета.