Определен календарь чемпионата Украины по футболу

Как известно, новый украинский футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок Украины, который 16 июля разыграют "Шахтер" и "Динамо".



А на вчерашнем заседании бюро ПФЛ состоялась жеребьевка календаря матчей 16-го чемпионата Украины среди команд высшей лиги. Непосредственно церемонии вытаскивания шаров с номерами (согласно которым и была затем построена сетка календаря) предшествовала "разводка" клубов, представляющих один город (область), которых в "вышке" в следующем сезоне должно быть 10 ("Шахтер" и "Металлург" Д, "Динамо" и "Арсенал", "Металлист" и ФК "Харьков", "Днепр" и "Кривбасс", "Сталь" и "Заря"). Очередность вытаскивания шаров была определена рейтингом команд, передает «Спорт Экспресс».



Отметим, что уже в первом туре состоится интереснейший матч двух команд, которые будут представлять Украину в Европе - "Динамо" и "Черноморца". А наиболее принципиальное соперничество - "Шахтера" и "Динамо" - болельщикам предстоит лицезреть 5 ноября. Напомним, что второй круг первенства будет полным повторением первой половины чемпионата, с тем лишь отличием, что в каждом матче поменяются местами хозяева поля и гости.