На место Шевченко в «Милане» метит Ибрагимович

В случае если Андрей Шевченко все-таки перейдет в "Челси", его заменой в "Милане" может стать Златан Ибрагимович из "Ювентуса". Об этом журналу Guerin Sportivo, прередает «Спорт Экспресс», сообщил агент шведа.



"Переход в "Милан" станет хорошим решением", - поделился Мино Райола, чей подопечный намерен покинуть "Старую синьору" из-за ее туманного будущего. При этом Райола заметил: "Будь у туринского клуба все в порядке, он никогда не расстался бы со Златаном, а Златан ни в коем случае не оставил бы "Юве". Теперь же ничего исключать нельзя. "Милану" пригодится такой игрок, как Ибрагимович. Особенно, если Шевченко из него уйдет".