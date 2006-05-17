«Милан» купил защитника у «Интера»

Итальянский «Милан» совершил первое приобретение в это межсезонье, приобретя защитника миланского «Интера» Джузеппе Фавалли, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на «Рейтер». 34-летний защитник подписал с «россонери» двухлетний контракт.



Руководство «Милана» считает, что Фавалли сможет подменять на левой бровке капитана команды Паоло Мальдини. Впрочем, назвать этот трансфер ожидаемым омоложением защитной линии команды, где собрано много ветеранов, довольно сложно.



Отметим, что это уже четвертый переход из «Интера» в «Милан» за последние годы. Ранее в стан заклятых врагов «черно-синих» перебрались Кларенс Зеедорф, Дарио Шимич и Андреа Пирло.