Бокс: планируется бой Токарева с украинцем Гуровым

В России осенью этого года планируется проведение боя за звание чемпиона мира среди боксеров-профессионалов. Как сообщил на сегодняшнем заседании пресс-клуба «Немирофф»: «Профессиональный бокс в России сегодня и завтра» промоутер Ринат Юсупов, сейчас ведутся переговоры о проведении в Казани боя за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской организации IBO в весовой категории 90,72 кг с участием россиянина Вадима Токарева, входящим в рейтинг-листы всех ведущих организаций мирового бокса, передает «Советский Спорт» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.



Среди соперников фигурируют две кандидатуры - 2-кратный чемпион мира по версии Международной боксерской федерации IBF американец Имаму Мэйфилд (25 побед, 7 поражений, 2 ничьи) и 4-кратный чемпион Европы, экс- соискатель титула чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации WBA украинец Александр Гуров (38-5-1).



В случае успешного завершения переговоров предстоящий поединок станет первым боем за звание чемпиона мира в России с участием местного боксера. До этого в Москве дважды в 1989 и 1993 годах состоялись бои за звание чемпиона мира, в которых титул IBF оспаривали американцы и британцы, а с участием российского боксера самым значимым по статусу был отборочный поединок за звание претендента на титул чемпиона мира IBF в весе 52 кг между Дмитрием Кирилловым и колумбийцем Рейнальдо Лопесом, прошедший в сентябре прошлого года. Проведение в Москве боя за титул чемпиона мира IBF между Константином Цзю и американцем Джесси Джеймсом Лейхой сорвалось по причине травмы проживающего в Австралии уроженца СССР.



Как подчеркнул Юсупов, поединок за титул чемпиона мира IBO планировалось провести 25 мая в Казани, однако организаторы не успевали по времени предоставить необходимые финансовые гарантии. По словам промоутера, организация такого боя за вакантный титул обошлась бы в 200 тыс долларов США.

В связи с этим было принято решение о проведении боев Токарева и другого россиянина Владимира Зыкова в США - в четверг первый поспорит за звание чемпиона Североамериканской боксерской федерации NABF с американцем Феликсом Корой-младшим (11-й номер в рейтинг-листе Всемирного боксерского совета, WBC), а второй - за титул чемпиона Калифорнии с американцем Хесусом Родригесом. В случае победы Токарев в следующем бою встретится с действующим чемпионом мира WBA и IBF О'Нилом Беллом с Ямайки.



«Предстоящие поединки станут определяющими в карьере обоих боксеров, победы в которых вознесут их на невиданные до сих пор высоты, - отметил Юсупов. - Я понимаю, что иду на риск, но он оправдан».