В Москве обворовали вдову Бескова

Жертвой мошенниц стала вдова футбольного тренера Константина Бескова. Как сообщает «МК»», аферистки проникли в дом Валерии Бесковой на Садово-Триумфальной улице 14 мая.



"Они ушли, а меня как током ударило, - сказала Бескова. - Кинулась в комнату, откинула матрас, а денег нет! Я как назло оставила на туалетном столике свои кольца. 13 мая надевала их на 9 дней со дня смерти Кости и забыла убрать. Тоже унесли".



В результате вдова Бескова лишилась $1 тыс. и шести фамильных золотых колец. "До сих пор не понимаю, как могла попасться на их уловки, - сказала вдова тренера, панихида по котором состоялась 12 мая. - У меня же и внучка несколько лет назад вот так вот лишилась крупной суммы денег, и сестра стала жертвой этих аферисток. Но они же видели, в каком я состоянии нахожусь. Как же можно? Хочу предупредить всех людей: не открывайте дверь незнакомым и не разговаривайте с ними на улице".