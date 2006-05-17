Бадминтон: Чжан Нин будет играющим тренером на Олимпиаде

Чемпионка мира и Олимпийских игр Чжан Нин включена в тренерский состав сборной Китая по бадминтону.

"Я очень довольна назначением на должность, - призналась спортсменка. - Как тренер я должна передавать свой опыт следующим поколениям. В качестве игрока я завоевала много золотых медалей, теперь я хочу быть тренером чемпионов".

Назначение Чжан Нин на тренерскую должность не значит, что ее карьера в качестве спортсменки завершена. Бадминтонистка будет параллельно готовиться к Олимпиаде в Пекине, передает "Спорт-Экспресс".