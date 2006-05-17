ФИФА опустило Украину на четыре позиции

Сегодня Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг-лист национальный сборных.



В тройке лидеров перестановок также не произошло - свои позиции сохранили Бразилия, Чехия и Голландия. Сборная Мексики за счет удачно проведенных товарищеских встреч поднялась на две позиции и занимает уже четвертое место.



Национальная сборная команда Украины опустилась с 41-го на 45-е место. Положение российской команды за последний месяц не изменилось - она не сыграла ни одного матча и осталась на 37-м месте, передает «Лента.ru».



Сегодняшний рейтинг-лист является последним перед чемпионатом мира в Германии. Следующий официальный список будет опубликован через три дня после окончания первенства планеты (финал состоится 9 июля) и наверняка внесет существенные изменение в положение команд.