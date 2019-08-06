Лига чемпионов: Брюгге - Динамо: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка

6 августа 2019, 17:50

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Брюгге - Динамо начнется 6 августа в 21.30.

Брюгге - Динамо
Брюгге - Динамо / UA-Football

Сегодня, 6 августа, киевское Динамо проведет первый матч тетьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Хацкевича будет бельгийский Брюгге.

Киевляне, если одолеют по результатам двух матчей квалифай-раунда бельгийский Брюгге, сыграют с победителем противостояния Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

17.50 - Бельгийские СМИ уверены в появлении на поле Виктора Цыганкова, называя вице-капитана Динамо "секретным оружием" киевлян.

17.20 - Бельгийское издание Voetbalnieuws.be назвало ориентировочный состав Брюгге: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Вормер, Ванакен, Бонавентуре, Окереке, Тау.

17.05 - Бельгийские СМИ заявляют о том, что на сегодняшней игре на Ян Брейдель ожидается аншлаг. Арена вмещает около 30 тысяч зрителей.

Стадион Ян Брейдель готов к Лиге чемпионов
Стадион Ян Брейдель готов к Лиге чемпионов / dynamo.kiev.ua

16.45 - Игроки Динамо выйдут на поле в белом комплекте (вратарь - в салатовом), а Брюгге оденут традиционные сине-черные цвета (вратарь - в красном).

16.30 - Делегат УЕФА и судейский наблюдатель заехали на центральную арену Брюгге - Ян Брейдель. Сейчас будут смотреть стадион и его готовность к матчу

16.00 - Сегодня за команду Филиппа Клемана сыграют два футболиста, причастных к чемпионату Украины. Речь идет о нигерийском экс-форварде луганской Зари Деннисе Бонавентуре, а также защитнике сборной Украины и донецкого Шахтера Эдуарде Соболе, который выступает за бельгийскую команду на правах аренды. Оба заявлены на матч.

15.30 - Букмекера сильно опустили коэффициент на победу Брюгге. На победу бельгийцев дают в среднем - 1.9.

14.30 - Брюгге провел разминку и легкую тренировку.

14.00 - В центре Брюгге и возле стадиона установили своеобразные фан-зоны для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион.

13.00 - Некоторые футболисты Динамо прогулялись по Брюгге. Атмосфера в команде хорошая.

12.00 - Стало известно, что два экс-игрока Динамо Роман Безус и Роман Яремчук приедут поддержать киевлян.

11.15 - Тренерский штаб Александра Хацкевича рассчитывает в Бельгии на 22 игроков.

Полностью заявка Динамо на первый матч против Брюгге выглядит так:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Пиварич, Кендзера, Миколенко, Кадар, Бурда, Шабанов.

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Вербич, Шепелев, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Де Пена.

Нападающие: Соль, Беседин, Родригес.

Где смотреть матч

Болельщики смогут поддержать команду Александра Хацкевича в прямом эфире на телеканале 2+2 в 6 августа в 20.30.

Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на российском канале Матч! Футбол 2. 

Сайт Главред будет вести прямую трансляцию матча Брюгге - Динамо. 

Что говорят тренера 

Тренер киевского Динамо Александр Хацкевич внимательно изучил соперника и готовится дать бой Брюгге.

"Мы внимательно следили за соперником с того момента, как узнали жеребьевку. Бельгийцы продали двух футболистов, при этом неплохо заработав, плюс приобрели достаточно опытного вратаря, который имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Брюгге - очень квалифицированная и сильная команда. Сделаем, все чтобы доставить сопернику неудобства и выйти в следующий раунд", - сказал журналистам Александр Хацкевич.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман заявил, что матчи квалификации Лиги чемпионов против Динамо будут сложными для его подопечных.

"Тренерский штаб Брюгге посмотрел несколько матчей Динамо. У киевлян много молодых талантов в составе. Во всех линиях их игроки показывают футбол высокого уровня. Обыграть их будет непросто. Нам нужно продемонстрировать свои лучшие качества против украинцев", - рассказал Клеман в интервью официальному сайту Брюгге.

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