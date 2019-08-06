Лига чемпионов. Брюгге - Динамо: видео трансляция матча, подробности матча

Брюгге - Динамо / UA-Football

Сегодня, 6 августа, киевское Динамо проведет первый матч тетьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Хацкевича будет бельгийский Брюгге.

Киевляне, если одолеют по результатам двух матчей квалифай-раунда бельгийский Брюгге, сыграют с победителем противостояния Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

11.15 - Тренерский штаб Александра Хацкевича рассчитывает в Бельгии на 22 игроков.

Полностью заявка Динамо на первый матч против Брюгге выглядит так:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Пиварич, Кендзера, Миколенко, Кадар, Бурда, Шабанов.

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Вербич, Шепелев, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Де Пена.

Нападающие: Соль, Беседин, Родригес.

Где смотреть матч

Болельщики смогут поддержать команду Александра Хацкевича в прямом эфире на телеканале 2+2 в 6 августа в 20.30.

Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на российском канале Матч! Футбол 2.

Сайт Главред будет вести прямую трансляцию матча Брюгге - Динамо.

Что говорят тренера

Тренер киевского Динамо Александр Хацкевич внимательно изучил соперника и готовится дать бой Брюгге.

"Мы внимательно следили за соперником с того момента, как узнали жеребьевку. Бельгийцы продали двух футболистов, при этом неплохо заработав, плюс приобрели достаточно опытного вратаря, который имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Брюгге - очень квалифицированная и сильная команда. Сделаем, все чтобы доставить сопернику неудобства и выйти в следующий раунд", - сказал журналистам Александр Хацкевич.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман заявил, что матчи квалификации Лиги чемпионов против Динамо будут сложными для его подопечных.

"Тренерский штаб Брюгге посмотрел несколько матчей Динамо. У киевлян много молодых талантов в составе. Во всех линиях их игроки показывают футбол высокого уровня. Обыграть их будет непросто. Нам нужно продемонстрировать свои лучшие качества против украинцев", - рассказал Клеман в интервью официальному сайту Брюгге.