Президента ФЛА Москвы обвиняют в хищениях

17 мая 2006, 18:51

Сегодня, 17 мая, в Мещанском суде Москвы должны были начаться слушания по обвинению президента Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) Олега Курбатова в многочисленных нарушениях Устава ФЛАМ, в том числе в растрате и в хищениях денежных средств.

Один из истцов, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, чемпион Европы, экс-рекордсмен мира и действующий рекордсмен России в метании диска, ныне - старший тренер сборной команды Москвы по метаниям Юрий Думчев сообщил агентству "Весь спорт", что Курбатов не явился на судебное заседание, прислав бумагу о переезде ФЛАМ в другое помещение, передает «Газета.Ru».

"Курбатов не первый раз игнорирует вызовы в суд, - сказал Думчев. - Он не пришел на два заседания, когда проходили предварительные слушания. Между тем, у нашей инициативной группы очень серьезные претензии, связанные с систематическим нарушением Устава и финансовой дисциплины ФЛАМ. Курбатов настолько явно "списывал" потраченные средства, что даже удивительно. Например, оборудование двух кругов - для толкания ядра и метания молота - на стадионе "Трудовые резервы" в Измайловском парке он оценил в 805 тысяч рублей! И это притом, что первый круг, за который Курбатов якобы заплатил 300 тысяч рублей, - это один кубометр бетона. А второй, за 505 тысяч рублей, - тот же самый кубометр бетона и "рабица" высотой 3,5 метра вместо положенной стальной сетки высотой 11 метров. На таком круге, который, к слову, делали учащиеся спортшколы, не то что соревноваться нельзя - даже тренироваться. Понятно, что молот сразу порвет "рабицу". Еще больше вопросов вызывает оплата услуг Интернета, которые составили - 780 тысяч рублей за один квартал! А на свои заграничные командировки Курбатов тратил до 4 миллионов рублей в год. Кстати, причина, из-за которой президент ФЛАМ не смог присутствовать сегодня на суде - переезд ФЛАМ в другое помещение - тоже очень интересен+ Потому что всего год назад офис ФЛАМ Москвы уже переехал из "Лужников" в дом, соседний с тем, в котором живет Курбатов. Оформили долгосрочную аренду, сделали евроремонт - и вдруг решили вновь сменить место пребывания. И подобных примеров очень много+ Именно поэтому мы и обратились в суд с просьбой признать финансовые отчеты, подписанные Курбатовым, недействительными".

"Конечно, финансовые нарушения - это следствие того произвола, который установил в федерации Курбатов, продолжил рассказа Юрий Думчев. - За время его правления - точнее даже, самоуправства - в Москве легкой атлетики почти не осталось. В некоторых детских спортивных школах 85 процентов учеников проходят по параллельному зачету! Живут и тренируются во Владимире или в Рязани, а числятся - в Москве. Срок пребывания Курбатова на посту президента ФЛАМ заканчивается в 2006 году. Но он незаконно продлил сам себе пребывание у власти еще на два года, до 2008-го. Сделав при этом "программное заявление": "В Москве нет детской, юношеской легкой атлетики?! Нет - и не надо! Все ресурсы будем направлять на элиту!" Наверное, под элитой он подразумевал себя и свою супругу, которую недавно уволили с должности главного бухгалтера легкоатлетического клуба "Луч". К счастью, в Москве нашлись радетели легкой атлетики, которые не захотели мириться с принципами работы Курбатова и подготовили иск в суд. Сегодня на заседание пришли все свидетели, не было только обвиняемого. Следующее заседание назначил

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять