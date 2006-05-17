Президента ФЛА Москвы обвиняют в хищениях

Сегодня, 17 мая, в Мещанском суде Москвы должны были начаться слушания по обвинению президента Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) Олега Курбатова в многочисленных нарушениях Устава ФЛАМ, в том числе в растрате и в хищениях денежных средств.



Один из истцов, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, чемпион Европы, экс-рекордсмен мира и действующий рекордсмен России в метании диска, ныне - старший тренер сборной команды Москвы по метаниям Юрий Думчев сообщил агентству "Весь спорт", что Курбатов не явился на судебное заседание, прислав бумагу о переезде ФЛАМ в другое помещение, передает «Газета.Ru».



"Курбатов не первый раз игнорирует вызовы в суд, - сказал Думчев. - Он не пришел на два заседания, когда проходили предварительные слушания. Между тем, у нашей инициативной группы очень серьезные претензии, связанные с систематическим нарушением Устава и финансовой дисциплины ФЛАМ. Курбатов настолько явно "списывал" потраченные средства, что даже удивительно. Например, оборудование двух кругов - для толкания ядра и метания молота - на стадионе "Трудовые резервы" в Измайловском парке он оценил в 805 тысяч рублей! И это притом, что первый круг, за который Курбатов якобы заплатил 300 тысяч рублей, - это один кубометр бетона. А второй, за 505 тысяч рублей, - тот же самый кубометр бетона и "рабица" высотой 3,5 метра вместо положенной стальной сетки высотой 11 метров. На таком круге, который, к слову, делали учащиеся спортшколы, не то что соревноваться нельзя - даже тренироваться. Понятно, что молот сразу порвет "рабицу". Еще больше вопросов вызывает оплата услуг Интернета, которые составили - 780 тысяч рублей за один квартал! А на свои заграничные командировки Курбатов тратил до 4 миллионов рублей в год. Кстати, причина, из-за которой президент ФЛАМ не смог присутствовать сегодня на суде - переезд ФЛАМ в другое помещение - тоже очень интересен+ Потому что всего год назад офис ФЛАМ Москвы уже переехал из "Лужников" в дом, соседний с тем, в котором живет Курбатов. Оформили долгосрочную аренду, сделали евроремонт - и вдруг решили вновь сменить место пребывания. И подобных примеров очень много+ Именно поэтому мы и обратились в суд с просьбой признать финансовые отчеты, подписанные Курбатовым, недействительными".



"Конечно, финансовые нарушения - это следствие того произвола, который установил в федерации Курбатов, продолжил рассказа Юрий Думчев. - За время его правления - точнее даже, самоуправства - в Москве легкой атлетики почти не осталось. В некоторых детских спортивных школах 85 процентов учеников проходят по параллельному зачету! Живут и тренируются во Владимире или в Рязани, а числятся - в Москве. Срок пребывания Курбатова на посту президента ФЛАМ заканчивается в 2006 году. Но он незаконно продлил сам себе пребывание у власти еще на два года, до 2008-го. Сделав при этом "программное заявление": "В Москве нет детской, юношеской легкой атлетики?! Нет - и не надо! Все ресурсы будем направлять на элиту!" Наверное, под элитой он подразумевал себя и свою супругу, которую недавно уволили с должности главного бухгалтера легкоатлетического клуба "Луч". К счастью, в Москве нашлись радетели легкой атлетики, которые не захотели мириться с принципами работы Курбатова и подготовили иск в суд. Сегодня на заседание пришли все свидетели, не было только обвиняемого. Следующее заседание назначил