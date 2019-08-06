"Нурмагомедов, еще не дрался с таким жестким псом" - Масвидаль

Масвидаль не верит что Нурмагомедов выиграет у Порье / SuperKarate.RU

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

"Хабиб - настоящий монстр с невероятной борьбой. Дастин, являющийся моим одноклубником, очень упорно работает над борьбой. Порье - очень упорный боец, он как пес, который никогда не сдается. Чтобы победить его, Хабибу нужно убить Порье.

Я буду болеть за Дастина, хочу, чтобы он преподнес сюрприз. Нурмагомедов никогда не дрался с таким жестким псом", - цитирует Масвидаля пресс-служба UFC.

Поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора.