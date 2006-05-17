ЧМ по футболу: чернокожих предупреждают об опасности

Чернокожие болельщики, которые прибудут на чемпионат мира по футболу в Германию из других стран, рискуют попасть в беду, если будут находиться на территории, где имеется повышенный риск нападения неонацистов.



Как информирует Reuters, передает «Газета.Ru», об этом заявил глава антирасистской организации Gesicht zeigen (Show face) Юве-Карстон Хейе. По его словам, чернокожим болельщикам не следует появляться на территории восточной земли Бранденбург, где сосредоточены основные активные силы неонацистских организаций.