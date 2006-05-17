Чепиков готовится к своей седьмой Олимпиаде

Легендарный российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион (1988 и 1994 годов) Сергей Чепиков, которому 30 января исполнилось 39 лет, официально заявил, что решил готовиться к Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере.



Об этом Агентству спортивной информации сообщил главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский на тренерском совещании Союза биатлонистов России (СБР), открывшемся в Москве, передает NEWSru.com.



"Недавно мы общались с Сергеем Чепиковым, - сказал Валерий Польховский. - И, не скрою, был удивлен решением, которое он мне озвучил: остаться в большом спорте еще на четыре года и выступить на Олимпиаде в Ванкувере. Однако по здравому размышлению понял, что это объективное, взвешенное решение, основанное на четком понимании своих возможностей и способностей. Все мы знаем Сергея как строгого режимщика, человека, который живет насыщенной духовной жизнью. И поэтому я советую всем отнестись к решению Чепикова со всей серьезностью. Не сомневаюсь, что ветеран принесет нашей команде много пользы".



Первый раз на Олимпийских играх Сергей Чепиков выступил в 1988 году в Калгари, где выиграл золото в эстафете и бронзу в спринте. В 1992 году в Альбервилле завоевал серебро в эстафете. В 1994 году в Лиллехаммере - золото в спринте и серебро в эстафете. В 1998 году в Нагано выступал в лыжных гонках, где в составе эстафетной команды занял четвертое место. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити снова выступал в биатлоне, и занял четвертое место в эстафете. В 2006 году в Турине выиграл серебро в эстафете.