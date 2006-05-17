Формула-1: Алонсо стал лучшим на тестах в «Поль Рикар»

Фернандо Алонсо показал лучшее время в первый день тестов семи команд на автодроме "Поль Рикар". Свой лучший круг испанец проехал на две сотых быстрее, чем Фелиппе Маса на "Феррари". Ближе всех к гонщикам двух ведущих команд подобрался Ярно Трулли: на короткой серии кругов его "Тойота" почти не проиграла в скорости лидерам.



Команды сосредоточились на настройке машин и выборе резины для "Гран-при Монако", сообщает «Чемпион»

День прошел без событий, сессию останавливали только один раз - маршалы достали красные флаги после поломки машины у Роберта Кубицы. Сегодня тесты будут продолжены.