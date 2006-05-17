Шведы спустились с Эвереста на лыжах

По сведениям, которыми располагает стокгольмская газета Aftonbladet, шведский инженер Томас Ульссон успешно спустился на лыжах с вершины самой высокой горы в мире - Эвереста, передает «Спорт Экспресс».



Выясняется, однако, что он был не один, а входил в состав небольшой экспедиции. В ней еще два шведа - студенты Улоф Сундстрем и Мартин Летцтер. Все они взбирались на гору с лыжами за плечами. Но начали спуск разными маршрутами на северной стороне Эвереста. Добрались до базового лагеря, где снега уже нет. Газете стало известно, что в среду Мартин Летцтер позвонил по спутниковому телефону своему отцу домой и сказал, что "со всеми все в порядке". Подробности станут известны позднее.