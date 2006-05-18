Матч мечты: «Барселона» завоевала Кубок Лиги чемпионов

В Париже на «Стад де Франс» в финальном матче Лиги чемпионов по футболу испанская «Барселона» одержала красивую победу над лондонским «Арсеналом» - 2:1.



Пна первых же минутах матча острую атаку провел «Арсенал». После передачи с фланга Анри принял мяч в штрафной и пробил. От гола каталонцев спасла только блестящая игра вратаря Вальдес. Вскоре у Анри снова была возможность открыть счет - он пробил издали. Но опять голкипер «Барсы» был на высоте.

После этого инициативой на поле завладела «Барселона». А когда Роналдиньо вывел Это’О один на один с вратарем англичан Леманном, тому ничего не оставалось как зацепить камерунца на линии штрафной. Набежавший Жюли добил мяч в сетку, но судья Хауге уже дал свисток. Леманн получил красную карточку и ушел с поля. Со штрафного Роналдиньо пробил неточно.



Тем не менее, в первом тайме удалось открыть счет. Это сделал «Арсенал», получив право на штрафной после сомнительного фола со стороны соперников. Анри подал с фланга и Кэмпбелл головой отправил мяч в створ ворот.



Во втором тайме «Арсенал» создал несколько опасных моментов у ворот «Барсы». Тем не менее, инициативой по прежнему владели испанцы, постоянно наращивая темп. Это, в конце концов, и принесло долгожданный результат. Это’О, после комбинации с участием Деко и Ларссона сумел переиграть вратаря Альмунию – 1:1. А спустя 5 минут, получив точнейший пас от Ларссона, Белетти мощно пробил и мяч, срикошетив от ноги Альмунии, оказался в воротах 2:1. Кубок Лиги чемпионов - у «Барселоны».

Это уже второй успех в истории каталонского клуба. Впервые игроки «Барсы», руководимые голландцем Йоханом Кройфом, выиграли финал Лиги в 1992 году.



Лига чемпионов. Финал



«Барселона» (Испания) – «Арсенал» (Англия) - 2:1 (0:1)



Голы: Это’О, 76. Беллетти, 81 - Кэмпбелл, 37



Барселона»: Виктор Вальдес, Олегер (Беллетти, 71), Пуйоль, Маркес, Ван Бронкхорст, Эдмилсон (Иньеста, 46), Ван Боммель (Ларссон, 61), Деко, Жюли, Роналдиньо, Это’О.



«Арсенал»: Леманн, Эбуэ, Кэмпбелл, Коло Туре, Эшли Коул, Жилберто, Фабрегас (Фламини, 74), Глеб (Рейес, 85), Пирес (Альмуния, 20), Юнгберг, Анри



Предупреждения: Олегер, 69. Ларссон, 90 - Эбуэ, 22. Анри, 51



Удаление: Леманн, 18