Мариуполь - АЗ Алкмаар - 0:0: онлайн-трансляция матча (обновляется)

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь - АЗ Алкмаар начнется 8 августа в 20.00.
Сегодня в еврокубковую борьбу вступает еще один представитель Украины Мариуполь. Соперником азовской команды будет хорошо известный украинским болельщикам АЗ Алкмаар, который уже преодолел один раунд квалификации. В выездном матче против шведского Хеккена голландцы победили со счетом 3:0, и вышли в третий квалификационный раунд. В первом матче была зафиксирована сухая ничья - 0:0.
45 минута - Арбитр не компенсировал времени к первому тайму. Свисток на перерыв.
44 минута - АЗ прессингует. Мариуполь отбивается.
39 минута - Валерий Федорчук нарушил правила вблизи своей штрафной площади. Пробивал штрафной Томас Аувеян, мяч задел стенку и вылетел на угловой.
36 минута - Обострял у ворот АЗ Горбунов, но точную передачу сделать не сумел
34 минута - Дальний удар наносит Теун Коопмейнерс - Худжамов спокойно забирает мяч.
32 минута - Опасная атака у Мариуполя. Горбунов в оффсайде.
27 минута - В течении двух минут горчичники получили - Юнас Свенссон (АЗ) и Максим Чех (Мариуполь).
26 минута - В основном позиционная борьба, без острых моментов.
23 минута - Мариуполь ответил быстрой контратакой, которую завершал Сергей Горбунов. Но удар не получился.
19 минута - С линии штрафной сильно бил по центру ворот Келвин Стенгс. Рустам Худжамов сыграл блестяще и перевел мяч на угловой.
17 минута - Опасный дальний удар от Томаса Оуведжана, но мяч пролетает мимо ворот.
16 минута - У ворот Худжамова жарко. Голландцы прессингуют
11 минута - Первый опасный выпад гостей -защитники отбили мяч на угловой.
9 минута - Острый момент у хозяев, но Тищенко не успел на передачу Горбунова.
8 минута - Пока игра идет в центре поля. Острых моментов нет.
5 минута - Идет позиционная борьба в центре поля. Пока без моментов.
1 минута - Мариуполь опасно атаковал - безрезультатно.
20.00 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался.
19.55 - Футболисты вышли на поле. Судья готовится дать стартовый свисток.
19.40 - Стал известен состав хозяев поля.
Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Быков, Чоботенко, Горбунов, Федорчук, Чех, Мишнев, Чурко, Вакула, Тищенко.
Запасные: Гальчук, Дава, Кирюханцев, Яворский, Топалов, Танковский, Кашук
19.20 - Футболисты ушли в раздевалку. Сейчас идут последние тренерские установки на матч
18.30 - Футболисты вышли на разминку. До матча полтора часа.
18.00 - Мариуполь выехал на стадион. По футболистам видно, что опаски грозных соперников у них нет. До игры ровно два часа.
17.25 - Накануне матча удалось пообщаться с болельщиками АЗ. Они уверены, их клуб не испытает проблем в матчах с Мариуполем. АЗ Алкмаар по их мнению победит в двух матчах.
17.00 - Накануне матча букмекера отдают предпочтение гостям. На победу АЗ дают коэффициент 1.60. Победа Мариуполя котируется в 6.00.
16.30 - В стане Мариуполя царит здоровая рабочая атмосфера. Все здоровы и подходят к решающему матчу в боевом настроении.
15.00 - Делегация УЕФА вместе с судьями отправились на стадион Черноморец. Сейчас будет проверяться готовность арены к матчу.
14.05 - Особого ажиотажа вокруг матча нет. На игру продано только 5000 билетов. Скорее всего матч состоится при пустых трибунах стадиона Черноморец.
13.00 - Гости совершили прогулку по Одессе. Много фанатов фотографировались с футболистами АЗ Алкмаара.
Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть матч
Матч Мариуполь - АЗ Алкмаар, который пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, покажет телеканал Футбол 1 в 20:00.
За полчаса до начала поединка в эфир выйдет программа Студия LIVE, где эксперты оценят шансы команд, а после финального свистка обсудят перипетии прошедшего матча.
Также текстовую трансляцию и все подробности вокруг матча можно будет посмотреть на сайте Главред.
Читайте такжеМариуполь - АЗ Алкмаар: что известно о сопернике Мариуполя по Лиге ЕвропыЧто говорят тренера
Наставник АЗ Арне Слот ждет тяжелого противостояния с Мариуполем.
"Мариуполь - очень крепкая команда. Мы ожидаем сложный матч, потому что против этой команды будет тяжело играть. Они активно идут в единоборства и жестко играют в обороне. Мы хорошо изучили соперника, знаем как эта команда играет в обороне, как в атаке. Мы в минувший уик-энд провели первый матч в чемпионате Голландии. Эта игра показала, что мы находимся в хорошем тонусе. Сегодня я ожидаю увидеть противостояние двух разных игровых стилей, футбольных школ", - сказал журналистам Арне Слот.
Наставник азовцев Александр Бабич хорошо изучил соперника и готовится дать бой грозному оппоненту.
"АЗ Алкмаар - это представитель голландского футбола. Команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику. АЗ не любят работать без мяча. Поэтому мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом. Учитывая стратегию двух матчей, сегодня мы должны сыграть надежно в обороне. АЗ очень опасна при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать", - сказал журналистам Александр Бабич.