Шахматы: Камский обыграл Пономарева и возглавил турнир

На шахматном турнире в Софии прошли партии 6-го тура. Вновь определился единоличный лидер – им стал Гата Камский, обыгравший Руслана Пономарева. Шедший с ним вровень Вишванатан Ананд поделил очки с французом Этьеном Бакро, сообщает «Советский Спорт».



Турнир 20-й категории. София (Болгария)



6-й тур



Гата Камский (США) – Руслан Пономарев (Украина) – 1:0

Вишванатан Ананд (Индия) – Этьенн Бакро (Франция) – 0,5:0,5

Веселин Топалов (Болгария) – Петр Свидлер (Россия) – 0:1



Общий зачет



Гата Камский (США) – 4,5 очка

Вишванатан Ананд (Индия) – 4

Петр Свидлер (Россия) – 3,5

Веселин Топалов (Болгария) – 2,5

Этьенн Бакро (Франция) - 2

Руслан Пономарев (Украина) – 1,5