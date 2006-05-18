Голкипер «Арсенала» Леманн: Судья был не на нашей стороне

Голкепер английского «Арсенала» Йенс Леманн стал первым за все время проведения Лиги чемпионов игроком, которого удалили в финальном матче этого турнира. В начале матча против «Барселоны», который лондонцы проиграли 2:1, немец на границе штрафной схватил за ногу камерунского нападающего «Барсы» Самуэля Это’О, что было расценено судьей как фол последней надежды, и он после долгих споров с игроками обеих команд удалил вратаря, передает «Советский Спорт» со ссылкой на Рейтер.



«Что вы хотите услышать от меня? Я что должен проклинать себя и говорить, что наше поражение это моя вина? – сказал Леманн после матча. – Я считаю, что я досадно просчитался в этом эпизоде, но как вратарь я всегда буду всеми возможными способами пытаться спасти мою команду».



«И не смотря ни на что мы играли великолепно. Вдесятером мы имели реальный шанс выиграть, но видимо, судья был немного не на нашей стороне в этой игре. Их первый гол был забит из офсайда. И нам очень горько это осознавать, особенно после того, как мы сражались», - заявил 36-летний немец.

«Да я сейчас очень зол. Может быть завтра все будет по-другому. Но согласитесь, никто не ожидает увидеть перед собой красную карточку через 20 минут игры. Это ужасно досадно. Но жизнь продолжается», - резюмировал Леманн.