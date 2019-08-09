Лига Европы: результаты всех матчей третьего квалификационного раунда

9 августа 2019, 02:16

Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы
Лига Европы / fourthofficial.com

Были сыграны все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них было всего лишь три с ничейным результатом 0:0 - в том числе и поединок Мариуполя против АЗ. Вничью сыграла и Заря, забив на выезде софийскому ЦСКА. Словом, в матчах с участием украинских команд еще ничего не ясно, все решится через неделю.

Английский Вулверхэмптон решил использовать квалификацию Лиги Европы как подготовку к старту в Премьер-лиге. Поэтому Эшпириту Санту выставил основной состав на выездной матч против армянского "Пюника". Результат получился прогнозируемым - разгром. Хозяева продержались полчаса, после чего посыпались. В итоге, фиаско Пюника со счетом 0:4.

В матче Вентспилс - Витория Гимарайнш  могло состояться украинское дерби. Однако Валерий Бондаренко остался на скамейке запасных, несмотря на то, что на днях принес своей команде победу в Кубке Португалии. Михаил Сергийчук у хозяев вышел в старте, однако сумел отличиться лишь желтой карточкой. 

Нефтчи катастрофически начал игру против Бней Иегуды - гости забили дважды в первом тайме. Однако бакинцы мобилизовались и до перерыва один гол отыграли, а во втором тайме заперли соперника на его половине поля. Вот только отыграться удалось лишь в компенсированное арбитром время - на седьмой добавленной минуте. Весь матч в составе Нефтчи отыграл украинский хавбек Кирилл Петров.

Тбилисскому Динамо долго удавалось сдерживать Фейеноорд, пока Стевен Бергейс не прорвался по левому флангу и не выкатил удобный пас на колумбийца Синистерру. Минимальный перевес роттердамцев держался вплоть до конца матча, пока украинский рефери Сергей Бойко не оставил гостей в меньшинстве. Фейеноорд сполна воспользовался численным преимуществом, забив три гола за шесть минут. 

Маккаби из Тель-Авива уверенно выиграл чемпионат Израиля в прошлом сезоне, но в еврокубках у команды дела совсем не ладятся. Сначала был вылет из квалификации Лиги чемпионов от румынского Клужа, а теперь Маккаби на грани вылета уже и из Лиги Европы. Чемпион Литвы Судува вообще выигрывала со счетом 2:0, но затем все же пропустила один гол.

Вадуц в прошлом раунде героически прошел МОЛ Фехервар Ивана Петряка, но полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги Европы ничего противопоставить не удалось. Айнтрахт понемногу приобретает вид прошлого сезона, и если заменить Йовича и Аллера невозможно, то вот Роде, Траппа и Хинтереггера орлам удалось вернуть, подписав их на постоянной основе. 

Роман Яремчук снова забил за Гент - на этот раз в ворота АЕКа из Ларнаки. Правда, этот мяч не принес победы - на 88-й минуте Тричковски сумел сравнять счет. Но и 1:1 - весьма достойный счет для гостевого поединка.

Астана украинского тренера Романа Григорчука разгромила мальтийскую Валетту со счетом 5:1, и практически оформила выход в плей-офф Лиги Европы.

В остальных парах больше вопросов чем ответов. Все решится через неделю в ответных матчах. 

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

Слован (Братислава, Словакия) - Дандолк (Ирландия) - 1:0 (0:0)

Гол: Холман, 84 (1:0)

Норрчепинг (Швеция) - Хапоэль (Израиль) - 1:1 (0:0)

Голы: Сема, 51 (1:0); Шамир, 55 (1:1)

Торино (Италия) - Шахтер (Солигорск, Беларусь) - 5:0 (2:0)

Голы: Белотти, 2 (1:0); Иццо, 15 (2:0); Белотти, 63 (пенальти) (3:0); Беренгер, 72 (4:0); Бонифаци, 76 (5:0)

Аустрия (Австрия) - Аполлон (Кипр) - 1:2 (1:1)

Голы: Факундо Перейра, 14 (пенальти) (0:1); Кляйн, 40 (пенальти) (1:1); Гакпе, 50 (1:2)

Брондбю (Дания) - Брага (Португалия) - 2:4 (1:2)

Голы: Кайзер, 16 (1:0); Паулинью, 19 (1:1); Орта А., 21 (1:2); Кайзер, 50 (2:2); Орта Р., 92 (2:3); Херманнссон, 94 (автогол) (2:4)

Мольде (Норвегия) - Арис (Греция) - 3:0 (2:0)

Голы: Эйкрем, 27 (1:0); Хестад, 33 (2:0); Эллингсен, 87 (3:0)

Локомотив (Болгария) - Страсбур (Франция) - 0:1 (0:1)

Гол: Митрович, 11 (0:1)

Тун (Швейцария) - Спартак (Россия)- 2:3 (0:2)

Голы: Понсе, 22 (0:1); Бакаев, 29 (0:2); Хефти, 52 (1:2); Рапп, 59 (2:2); Бакаев, 73 (2:3)

ФКСБ (Румыния) - Млада Болеслав (Чехия) - 0:0

Пюник (Армения) - Вулверхэмптон (Англия) - 0:4 (0:2)

Голы: Доэрти, 29 (0:1); Хименес Р., 42 (0:2); Хименес Р., 46 (0:3); Невеш Р., 92 (пенальти) (0:4)

Мидтьюлланн (Дания) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:4 (0:1)

Голы: Морелос, 43 (0:1); Арибо, 53 (0:2); Катич, 56 (0:3); Ониика, 58 (1:3); Каба, 64 (2:3); Эрфилд, 70 (2:4)

Мариуполь (Украина) - АЗ Алкмаар (Голландия) - 0:0

АЕК (Ларнака, Кипр) - Гент (Бельгия) - 1:1 (0:1)

Голы: Яремчук, 26 (0:1); Тричковски, 88 (1:1)

Риека (Хорватия) - Абердин (Шотландия) - 2:0 (0:0)

Голы: Колак, 62 (пенальти) (1:0); Мурич, 88 (2:0)

Вентспилс (Латвия) - Витория Гимарайнш (Португалия) - 0:3 (0:1)

Голы: Давидсон, 30 (0:1); Родригеш, 50 (0:2); Амоа, 80 (0:3)

Вадуц (Лихтенштейн) - Айнтрахт (Германия) - 0:5 (0:3)

Голы: Гачинович, 11 (0:1); Костич, 27 (0:2); Абрахам, 41 (0:3); Пасьенсия, 53 (0:4); Гачинович, 63 (0:5)

Партизан (Сербия) - Малатьяспор (Турция) - 3:1 (1:0)

Голы: Садик, 4 (1:0); Асано, 67 (2:0); Шебак, 84 (2:1); Сума С., 89 (пенальти) (3:1)

Мальме (Швеция) - Зриньски (Босния) - 3:0 (1:0)

Голы: Бергет, 36 (1:0); Кристиансен, 66 (2:0); Риекс, 74 (3:0)

ЦСКА (Болгария) - Заря (Украина) - 1:1 (1:1)

Голы: Эвандро, 13 (1:0); Юрченко, 45 (пенальти) (1:1)

Нефтчи (Азербайджан) - Бней Иегуда (Израиль) - 2:2 (1:2)

Голы: Сагес, 27 (0:1); Гадир, 36 (0:2); Жозеф-Монроуз, 43 (1:2); Алескеров, 97 (2:2)

Люцерн (Швейцария) - Эспаньол (Испания) - 0:3 (0:1)

Голы: Феррейра, 28 (0:1); Дидак, 60 (0:2); Варгас, 89 (0:3)

Спарта (Чехия) - Трабзонспор (Турция) - 2:2 (1:0)

Голы: Намойнесу, 16 (1:0); Канга, 68 (2:0); Экубан, 83 (2:1); Серлот, 89 (2:2)

Университатя (Румыния) - АЕК (Греция) - 0:2 (0:0)

Голы: Манталос, 60 (0:1); Ливайя, 85 (0:2)

Фейеноорд (Голландия) - Динамо (Тбилиси, Грузия) - 4:0 (1:0)

Голы: Синистерра, 43 (1:0); Кобури, 82 (автогол) (2:0); Бергхейс, 84 (пенальти) (3:0); Нарсинг, 88 (4:0)

Хеугесунн (Швеция) - ПСВ (Голландия) - 0:1 (0:1)

Гол: Бергвейн, 23 (пенальти) (0:1)

Астана (Казахстан) - Валлетта (Мальта) - 5:1 (3:0)

Голы: Сигурйонссон, 8 (1:0); Логвиненко, 15 (2:0); Томасов, 35 (3:0); Сигурйонссон, 57 (4:0); Фонтанелло, 67 (4:1); Янга, 80 (5:1)

Антверпен (Бельгия) - Виктория (Чехия) - 1:0 (1:0)

Гол: Иву Родригеш, 29 (1:0)

Дюделанж ( Люксембург) - Нымме Калью (Эстония) - 3:1 (2:1)

Голы: Штольц, 28 (1:0); Штольц, 30 (2:0); Пури 41 (2:1); Штольц, 76 (3:1)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Судува (Литва) - 1:2 (0:1)

Голы: Керла, 37 (0:1); Голубицкас, 77 (0:2); Офоэду, 84 (1:2)

Лудогорец (Болгария) - ТНС (Уэльс) - 5:0 (3:0)

Голы: Харрингтон, 10 (автогол) (1:0); Тчибота, 28 (2:0); Лукоки, 43 (3:0); Кешерю, 65 (4:0); Моци, 76 (пенальти) (5:0)

Сараево (Босния) - БАТЭ (Беларусь) - 1:2 (0:1)

Голы: Бага, 19 (0:1); Мукам, 71 (пенальти) (0:2); Ханджич, 89 (1:2)

Шериф (Молдова) - АИК (Швеция) - 1:2 (0:2)

Голы: Лукич А., 12 (автогол) (0:1); Сигторссон, 14 (0:2); Кендыш, 56 (пенальти) (1:2)

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