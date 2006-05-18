Блохин: С обороной могут возникнуть колоссальные проблемы

На пресс-конференции главный тренер футбольной сборной Украины Олег Блохин рассказал о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира в Германии.



Олег Блохин: «Я уже провел собрание с командой и сказал ребятам, что будет стыдно приехать на чемпионат и, проиграв все матчи, не выйти из группы. Как вы знаете, первая задача сборной Украины - выход из группы. Надеюсь, Шевченко сумеет восстановиться и набрать форму до чемпионата Мира. Тогда передняя и средняя линии у нас будут выглядеть устоявшимися. Но вот с обороной могут возникнуть колоссальные проблемы. Я думаю, что о слабых и сильных сторонах нашей команды можно будет сказать чуть позже. Мы давно не виделись с ребятами, надо сыграть пару товарищеских игр, и тогда я смогу ответить на ваш вопрос более конкретно. Примерно после игры с Люксембургом. А сейчас я могу сказать одно: как и в отборочном цикле, могу пообещать, что команда на чемпионате мира будет биться в каждой игре.», передает «Спорт.com.ua». .