Блохин: Шевченко противопоказаны тренировки в течение двух недель

На пресс-конференции главного тренера украинской футбольной сборной Олега Блохина речь зашла об Андрее Шевченко. Будет ли он готов к игре с испанцами на чемпионате мира в Германии?



Олег Блохин: «Шевченко противопоказаны любые тренировки в течение двух недель. Поэтому конкретика относительно сроков его возвращения в строй появится, наверное, только к концу месяца. А сможет ли он сыграть с испанцами, мы будем решать непосредственно перед матчем.»На вопрос об эпизоде Шевченко - Пуйоль в полуфинальном поединке Лиги чемпионов «Барселона» - «Милан» Блохин высказался так: « Я думаю, что Шевченко забил чистый гол. А если нападающий забивает чистый гол, то это означает, что защитник не справился с опекой этого форварда.», передает «Спорт.com.ua».