Блохин намекнул об огромных премиальных игрокам сборной

На пресс-конференции главного тренера украинской футбольной сборной Олега Блохина спросили о размере премиальных для игроков, которые будут участвовать в чемпионате мира в Германии.



По этому поводу Олег Блохин сказал: « Сумму премиальных должен объявить президент ФФУ. Или перед матчем с Коста-Рикой или после него. Я могу высказывать какие-то предположения, я примерно знаю, о каких суммах идет речь, но думаю, что правильнее будет, если об этом расскажет Григорий Михайлович Суркис. Могу сказать одно: мне бы такие премиальные - я бы сам сейчас вышел на поле.»



Добавляет Владимир Лашкул: «На одной из последних пресс-конференций Григорий Михайлович говорил, что премиальные для национальной сборной Украины будут ничуть не меньшими, чем у лучших команд мира.», передает «Спорт.com.ua».