Динамо - Шахтер: видео-трансляция поединка , подробности вокруг матча (обновляется)

Динамо - Шахтер / ЛигаБизнесИнформ

В субботу, 10 августа, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся в центральном матче 3-го тура. Начало игры на столичном НСК Олимпийский - в 17:00.

Соперники к поединку подходят в боевом настроении и наверняка очередное украинское классико будет держать болельщиков в напряжении от первой и до последней минуты матча.

10.00 - Вокруг матча ажиотаж. Болельщики выстроились возле касс НСК Олимпийский желая приобрести билет на матч украинского классико.

Динамо Шахтер: где смотреть

Увидеть центральный матч всего первого круга чемпионата можно на канале 2+2 в 17.00.

Также трансляцию матча можно будет посмотеть на сайте Главред.

Что говорят тренера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением перед поединком третьего тура чемпионата Украины против Динамо.

"Мы знаем, на чем сконцентрировать внимание в атаке, обороне и в переходах. Готовимся к игре с Динамо, как и ко всем остальным. Знаем, что эмоциональная составляющая здесь будет присутствовать чуть больше, что абсолютно нормально для классико. Все мы уже прошли через определенное количество таких поединков и знаем, как с этим справляться. У матча за Суперкубок были немного другие характеристики. Мы подготовлены на сто процентов, и на этот раз хотим добиться иного результата", - сказал журналистам португальский наставник горняков.

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич настраивает своих подопечных на матч с Шахтером, как на последний бой.

"Мы очень серьезно готовимся к предстоящему матчу с Шахтером. Все понимают и дают себе отчет, что терять очки с принципиальным соперником нельзя. Сделаем все от себя зависящее, чтобы добиться приемлемого результата в матче с Шахтером. Мне нравится, что в команде царит нормальная рабочая атмосфера несмотря на фиаско в матче Лиги чемпионов. Надеюсь, что сегодня фортуна будет на нашей стороне", - сказал журналистам накануне матча Александр Хацкевич.