Блохин: Идти или нет в «Челси» - сугубо личное дело Шевченко

На пресс-конференции главного тренера украинской футбольной сборной Олега Блохина спросили: «Могли бы вы посоветовать Шевченко переходить ему в Челси или нет?».



Олег Блохин:« Я? За какой процент? (смех в зале…). Да нет. Если только он захочет сам посоветоваться. Это сугубо личное дело. Первое, с кем ты советуешься – это с семьей. Во-первых, за 7 лет ты уже привык к этому образу жизни, ты знаешь язык, устои, команду, здесь немного идет смена обстановки, может идет на пользу, может нет. Но первый с кем советуешься, если нет семьи, то с родителями, если семья, то с женой, а потом уже с близкими, наверное. Он еще может обратиться, я пока не затрагивал эту тему. Почему? Я не знал этой темы, он намекнул мне в разговоре, но дальше мы не развивали, меня не волновало, меня больше волновала травма, когда он приедет и т.д. Если бы он не получил травму, то был бы с нами в Турции на сборе. А сейчас – пока не знаю. Будем разговаривать, если он захочет. Это его личное дело, я не могу заставлять человека.», передает «Спорт.com.ua».