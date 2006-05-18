Прокуроры Италии «утонули» в футбольном скандале

В итальянской столице состоялось заседание руководства прокуратур Рима, Неаполя и Турина, которые возбудили дело о футбольном скандале, разразившемся после прослушивания телефонных разговоров высших менеджеров итальянских футбольных клубов, сообщает «РИА«Новости».



На встрече прокуроры договорились о координации действий и, поскольку дело открыто по нескольким направлениям, распределили между собой сферы расследований.



Громкий скандал, в результате которого подало в отставку все руководство национальной итальянской футбольной лиги и руководство «Ювентуса», разразился в начале мая, когда следователи обнаружили, что были нарушены правила назначения судей на 19 матчей чемпионата страны 2004/2005 года. Только 12 из этих игр пришлось на долю «Ювентуса».



Под подозрением также некоторые игры «Милана», «Фиорентины», «Лацио», «Удинезе» и «Мессины».

Выяснилось, что глава «Ювентуса» Лучиано Моджи влиял на выбор арбитров, которые должны были судить матчи с участием его клуба, а один раз, после игры с «Сиеной», когда судья сработал по незапланированному сценарию, сначала грубо отчитал арбитра, а потом запер его в раздевалке и ушел вместе с ключом. За это на Моджи тоже заведено уголовное дело - по факту похищения человека.

Кроме того, в ходе расследования всплыли на поверхность и другие преступления. Например, применение допинга игроками «Ювентуса», которых спортивному руководителю туринского клуба, благодаря своим мощным связям, удалось выгородить. В итоге дело удалось «замять».



Буквально каждый день всплывают все новые беспрецедентные факты коррупции, протекционизма и финансовых махинаций в футбольном мире Италии. Стало также известно, что некоторые игроки «Ювентуса», среди которых фигурирует имя Джанлуиджи Буффона, через подставных лиц заключали пари на матчи, заранее зная их результаты.



Скандал набирает силу. В национальную итальянскую футбольную лигу назначен чрезвычайный комиссар. На бирже резко упали акции нынешнего чемпиона страны - «Ювентуса». Теперь его могут не только лишить титула, но и перевести в серию Б.



Однако в Италии многие обозреватели задаются вопросом, как могли политики ничего не знать обо всех этих махинациях. Тот же Сильвио Берлускони - владелец «Милана» - не мог, по их мнению, не подозревать, что творится неладное.



В свою очередь, председатель Палаты депутатов Фаусто Бертинотти назвал неизбежными финансовые скандалы, поскольку спортивные клубы квотируются на бирже, а сам футбол превратился в коммерцию, где покупаются и продаются игроки, где «крутятся» миллиарды.