Украину охватит фестиваль единоборств

21 мая во всех населенных пунктах Украины, где действуют центры украинских общественных объединений по неолимпийским видам единоборств, спортклубы пройдет Всеукраинский фестиваль «Единоборства – массовый спорт».



Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины. На центральных площадях и главных спортивных сооружениях населенных пунктов состоятся показательные выступления ведущих спортсменов и мастер-классы по айкидо, самбо, борьбы на поясах, карате всех версий, кикбоксинга, казацкого двоеборья, панкратиона, рукопашного боя, сумо, таиландского бокса, ушу и др.