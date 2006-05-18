Эрикссон: для победы в ЧМ нужна помощь судей

Главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон заявил, что у него не будет отговорок, если команда не выиграет чемпионат мира.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun, Эрикссон заявил следующее: "У меня не будет отговорок, если мы не выиграем чемпионат. Да, для победы нужно быть удачливым и избежать травм. Решения судей должны быть в пользу твоей команды. Но даже без Уэйна Руни я буду не удовлетворен иным исходом кроме попадания в финал. Это, без сомнения, лучшая сборная за те пять с половиной лет, которые я нахожусь в должности главного тренера сборной".