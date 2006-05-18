В Ираке похитили сборную по тхэквондо

В Ираке боевики взяли в заложники 15 спортсменов из национальной сборной по тхэквондо, сообщается на сайте газеты Herald Sun, передает «Лента.ru».



Представители Олимпийского комитета Ирака в среду сообщили, что спортсмены были похищены между городами Фаллуджа и Рамади. Члены сборной возвращались из Аммана, где они проводили тренировки.

По словам представителей Олимпийского комитета, похитители спортсменов потребовали заплатить за их освобождение выкуп в 100 тысяч долларов США. Какая группировка боевиков взяла на себя ответственность за захват спортсменов в заложники, пока не сообщается.