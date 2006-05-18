Абрамовича «продинамили»

Роман Абрамович не собирается покупать московское "Динамо", об этом «Известиям» заявил помощник российского олигарха, депутат Госдумы Сергей Капков. Днем раньше одна из российских газет написала об интересе Абрамовича к знаменитому футбольному клубу, у которого сейчас большие проблемы: "Динамо" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, а игрокам задерживают зарплату.



"Самый богатый российский клуб". Уже больше года как эта амбициозная приставка приклеилась к "Динамо" — не оторвешь. Владелец команды, "серный магнат" Алексей Федорычев действительно закачал в нее фантастические деньги — порядка 100 миллионов евро. Однако в начале этого сезона у "Динамо", практически полностью поменявшего один дорогой состав на другой — не дешевле, возникли финансовые проблемы. Ситуация, при которой футболисты, имеющие миллионные контракты, по несколько месяцев сидят без зарплаты, не может продолжаться долго. Один из игроков, португалец Коштинья, уже заявил, что напишет жалобу в ФИФА и будет требовать одностороннего разрыва контракта. Другие футболисты пока ждут, чем все закончится.



И здесь два варианта: либо у Федорычева все в ближайшее время наладится, либо ему придется продавать "Динамо".



А если придется продавать — то кому? Видимо, Абрамович — это первый, кто при такого рода размышлениях приходит в голову.



"Это про какое "Динамо" пишут, про футбольное или хоккейное, — переспросил Сергей Капков, помощник Абрамовича, занимающийся российскими футбольными проектами олигарха. — Про футбольное? Да полный бред. Не собирается он ничего покупать. Хоккейное тоже не собирается".



Президент РФС Виталий Мутко был менее категоричен. "Мне трудно комментировать такую информацию, но думаю, что это маловероятно".



Стоит добавить, что по правилам ФИФА Роман Абрамович, владеющий лондонским "Челси", не имеет права покупать другой клуб. Хотя это правило можно, конечно, обойти. Не секрет, что самый богатый россиянин покровительствует московскому ЦСКА, притом что формально не имеет к нему никакого отношения. Но покровительствовать сразу двум российским командам — это противоречит уже не только правилам ФИФА, но и простой человеческой логике.



"Динамо" может, допустим, быть привлекательно с точки зрения стадиона — все-таки несколько гектаров в центре Москвы! — размышляет один из собеседников, попросивший об анонимности. — Но вряд ли этот бизнес интересен Абрамовичу".



А кому интересен? Вопрос пока открытый. "У нас в стране мало структур, которые могут грамотно управлять футбольным клубом. А те, кто могут, уже вовлечены в этот бизнес. Который даже не бизнес пока, а социальное обременение", — считает адвокат футбольного профсоюза Николай Грамматиков.