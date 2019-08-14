Ливерпуль - Челси - 1:1: онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА

14 августа 2019, 23:25

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 Ливерпуль - Челси начнется начнется 14 августа в 22.00.

Матч за Суперкубок УЕФА-2019
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 / Форум болельщиков Челси

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон Парк пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся триумфатор Лиги чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси.

Ранее английские клубы 15 раз сражались за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей. В активе команд из Туманного Альбиона семь завоеванных кубков. Отметим, что только Ливерпулю удалось положить в клубную коллекцию три трофея. Также Суперкубок покорялся Манчестер Юнайтед, Челси, Астон Вилле и Ноттингем Форест.

Суперкубок УЕФА

Ливерпуль (Англия) – Челси (Англия) – 1:1 (0:1)

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46)

Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Педро Родригес, Жиру, Пулишич

Гол: Жиру (36), Мане (48)

67 минута - Мане не попадает в створ ворот

64 минута - Замена у Ливерпуля. Вейналдум вышел вместо Милнер.

61 минута - Оффсайд у Жиру.

60 минута - Положение вне игры у Пулишича.

55 минута - Позиционная борьба в центре поля. Пока без моментов.

51 минута - После передачи Мане Хендерсон пробил из-за пределов штрафной, и после рикошета Кепа поймал мяч!

50 минута - Фабиньо метров с двадцати пробил рядом со штангой!

48 минута - Ливерпуль сравнивает счет. Фабиньо сделал заброс на ход Фирмино, а тот на мгновение опередил Кепу и протолкнул мяч на Мане, который затолкал мяч в ворота!

46 минута - Замена у Ливерпуля. Вместо Окслейда-Чемберлена на поле вышел Фирмино.

46 минута - Начался второй тайм.

45+1 минута - Свисток на перерыв. Челси ведет с минимальным счетом. Основное впереди.

45 минута - Арбитр компенсировал 1 минуту

44 минута - Салах бил по воротам - удар заблокирован.

40 минута - После удара Пулишича мяч оказался в сетке ворот Ливерпуля, но арбитр зафиксировала оффсайд!

36 минута - Челси забивает гол. Жиру с передачи Пулишича забивает.

32 минута - Опасный момент у Челси. Ливерпуль отбился.

30 минута - Бил по цели Мане. Вратарь Челси спасает ворота.

29 минута - Опасно бил ван Дейк - мимо цели.

26 минута - Жиру опасно бил по воротам. Адриан спасает свои ворота от гола.

24 минута - Опасно бил Жиру - мимо цели.

22 минута - Педро слева ворвался в штрафную Ливерпуля и с острого угла попал в перекладину!

20 минута - Педро едва не вырвался один на один с голкипером, но Робертсон сыграл надежно в обороне.

17 минута - Челси разыграл мгновенную атаку. Удар Жиру не принес дивидендов.

16 минута - Салах ворвался в штрафную Челси и нанес удар - Кепа в падении отбил мяч!

14 минута - На поле Водафон Арены выбежал болельщик, но его быстро увели за пределы поля.

13 минута- Хендерсон остро навесил с правого фланга, и Аспиликуэта выбил мяч на угловой.

13 минута - Мане не попадает в створ ворот. 

11 минута - Педро Родригес не попадает в створ - мяч пролетает в сантиметрах от штанги.

10 минута - Салах бьет по воротам - удар блокирован.

9 минута - Фабиньо бил по цели - вратарь в прыжке спасает ворота Челси.

7 минута- Мерсисайдцы завладели территориальным преимуществом.

6 минута - По воротам бил Матип - безрезультатно.

2 минута - Неудачная атака Челси левым флангом. 

1 минута - Жиру нарушил правила. Штрафной.

22.00 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался

21.55 - Идут последние приготовления к началу матча. До игры 5 минут.

21.50 - Команды выходят на футбольное поле. 

21.45 - Ливерпуль и Челси готовятся в подтрибунном помещении выходить на стадион. До матча осталось 15 минут

Фанаты Ливерпуля пребывают в отличном настроении
Фанаты Ливерпуля пребывают в отличном настроении / УЕФА

21.35 - Команды ушли в раздевалки. Идут последние тренерские установки.

21.15 - Стадион заполнен. До матча осталось 45 минут. Все ждут начала футбольного праздника.

Составы и расстановка команд
Составы и расстановка команд / УЕФА

21.00 - Стали известны стартовые составы и расстановка команд.

20.55 - Команды вышли на передматчевую разминку. 

20.15 - Болельщики постепенно заполняют стадион. На матче ожидается переполненный стадион.

20.05 - Ливерпуль и Челси выехали на стадион. До матча 2 часа.

19.45 - Ливерпуль - последняя английская команда, которой удалось выиграть Суперкубок УЕФА. В 2005 году мерсисайдцы обыграли московский ЦСКА в дополнительное время в Монако. С тех пор Англия еще четырежды могла получить трофей, но Манчестер Юнайтед дважды проиграл матч за Суперкубок (2008, 2017), как и лондонский Челси (2012, 2013).

19.35 - В матче за Суперкубок УЕФА-2009 в Монако полузащитники Челси Виллиан и Педро были соперниками. Бразилец тогда играл за  донецкий Шахтер, а испанец, ставший автором победного гола в овертайме, представлял Барселону.

19.20 - У стадиона много болельщиков. Подавляющее большинство - в красных футболках.

18.55- На Водафон Парк выехали судьи и Делегат УЕФА. Сейчас будут проверять готовность главной спортивной арены.

18.05 - Болельщики Челси сцепились в центре Стамбула с фанатами Ливерпуля. Полицейские быстро разняли дерущихся. 

17.15 - Болельщики Ливерпуля прошли своеобразным маршем по центру Стамбула. Многие пели гимн и размахивали клубной символикой.

16.45 - В Стамбуле праздничная атмосфера. Город в ожидании матча за Суперкубок УЕФА. Все билеты на матч распроданы. Сегодня ожидается аншлаг.

16.00 - Челси и Ливерпуль сыграют в еврокубках в 11 раз, хотя впервые пересеклись в турнирах УЕФА только в 2005 году. Все десять предыдущих матчей пришлись на Лигу чемпионов. Пять из них завершились вничью, два выиграл Ливерпуль, три - Челси, и лишь однажды разница в счете превысила один мяч.

15.10 - В составе Ливерпуля из-за травм не сыграют вратарь Алиссон и защитник Натаниэль Клайн.

В составе Челси матч пропустят полузащитник Марко ван Гинкел, защитник Рис Джеймс, полузащитник Рубен Лофтус-Чик, а также полузащитник Каллум Хадсон-Одои.

14.00 - В центре Стамбула установлены фан-зоны. Все желающие смогут посмотреть футбол на большом экране. 

Суперкубок УЕФА ждет своего победителя
Суперкубок УЕФА ждет своего победителя / УЕФА

13.00 Выступающий за Челси Педро Родригес ранее выиграл три Суперкубка УЕФА с Барселоной (2009, 2011, 2015).

12.00 - Рекордсмены по победам в Суперкубке УЕФА - Дани Алвес (2006, 2009, 2011, 2015) и Паоло Мальдини (1989, 1990, 1994, 2003).

Ливерпуль - Челси: где смотреть матч 

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Кроме того, текстовую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Главред. 

Читайте такжеСуперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеровЧто говорят тренера

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает Челси опасным соперником, несмотря на смену главного тренера и уход Эдена Азара.

"Мы очень уважаем Челси. Смотрели их матч с Манчестер Юнайтед. Результат той игры обманчив. Челси создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые, ребята. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения. Стамбул - замечательный город для футбола. Я играл здесь однажды за дортмундскую Боруссию, и атмосфера была потрясающая. Здесь многие болеют за Ливерпуль, и это тоже делает город особенным для нас. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды", - цитирует Юргена Клоппа сайт УЕФА. . 

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард остался доволен выбором судьи на матч за Суперкубок УЕФА.

"Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков. Я прекрасно знаю, на что способен Ливерпуль. Эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Важно показать все, на что мы способны, и выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении", - приводит слова Лэмпарда сайт УЕФА. 

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