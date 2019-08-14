Ливерпуль - Челси: онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА, все подробности

14 августа 2019, 18:57

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 Ливерпуль - Челси начнется начнется 14 августа в 22.00.

Матч за Суперкубок УЕФА-2019
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 / Форум болельщиков Челси

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон Парк пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся триумфатор Лиги чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси.

Ранее английские клубы 15 раз сражались за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей. В активе команд из Туманного Альбиона семь завоеванных кубков. Отметим, что только Ливерпулю удалось положить в клубную коллекцию три трофея. Также Суперкубок покорялся Манчестер Юнайтед, Челси, Астон Вилле и Ноттингем Форест.

18.55- На Водафон Парк выехали судьи и Делегат УЕФА. Сейчас будут проверять готовность главной спортивной арены.

18.05 - Болельщики Челси сцепились в центре Стамбула с фанатами Ливерпуля. Полицейские быстро разняли дерущихся. 

17.15 - Болельщики Ливерпуля прошли своеобразным маршем по центру Стамбула. Многие пели гимн и размахивали клубной символикой.

16.45 - В Стамбуле праздничная атмосфера. Город в ожидании матча за Суперкубок УЕФА. Все билеты на матч распроданы. Сегодня ожидается аншлаг.

16.00 - Челси и Ливерпуль сыграют в еврокубках в 11 раз, хотя впервые пересеклись в турнирах УЕФА только в 2005 году. Все десять предыдущих матчей пришлись на Лигу чемпионов. Пять из них завершились вничью, два выиграл Ливерпуль, три - Челси, и лишь однажды разница в счете превысила один мяч.

15.10 - В составе Ливерпуля из-за травм не сыграют вратарь Алиссон и защитник Натаниэль Клайн.

В составе Челси матч пропустят полузащитник Марко ван Гинкел, защитник Рис Джеймс, полузащитник Рубен Лофтус-Чик, а также полузащитник Каллум Хадсон-Одои.

14.00 - В центре Стамбула установлены фан-зоны. Все желающие смогут посмотреть футбол на большом экране. 

Суперкубок УЕФА ждет своего победителя
Суперкубок УЕФА ждет своего победителя / УЕФА

13.00 Выступающий за Челси Педро Родригес ранее выиграл три Суперкубка УЕФА с Барселоной (2009, 2011, 2015).

12.00 - Рекордсмены по победам в Суперкубке УЕФА - Дани Алвес (2006, 2009, 2011, 2015) и Паоло Мальдини (1989, 1990, 1994, 2003).

Ливерпуль - Челси: где смотреть матч 

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Кроме того, текстовую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Главред. 

Читайте такжеСуперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеровЧто говорят тренера

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает Челси опасным соперником, несмотря на смену главного тренера и уход Эдена Азара.

"Мы очень уважаем Челси. Смотрели их матч с Манчестер Юнайтед. Результат той игры обманчив. Челси создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые, ребята. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения. Стамбул - замечательный город для футбола. Я играл здесь однажды за дортмундскую Боруссию, и атмосфера была потрясающая. Здесь многие болеют за Ливерпуль, и это тоже делает город особенным для нас. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды", - цитирует Юргена Клоппа сайт УЕФА. . 

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард остался доволен выбором судьи на матч за Суперкубок УЕФА.

"Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков. Я прекрасно знаю, на что способен Ливерпуль. Эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Важно показать все, на что мы способны, и выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении", - приводит слова Лэмпарда сайт УЕФА. 

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