Ливерпуль - Челси: трансляция матча за Суперкубок УЕФА (LIVE), все о матче

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 / Форум болельщиков Челси

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон Парк пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся триумфатор Лиги чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси.

Ранее английские клубы 15 раз сражались за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей. В активе команд из Туманного Альбиона семь завоеванных кубков. Отметим, что только Ливерпулю удалось положить в клубную коллекцию три трофея. Также Суперкубок покорялся Манчестер Юнайтед, Челси, Астон Вилле и Ноттингем Форест.

Ливерпуль - Челси: где смотреть матч

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Кроме того, текстовую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Главред.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает Челси опасным соперником, несмотря на смену главного тренера и уход Эдена Азара.

"Мы очень уважаем Челси. Смотрели их матч с Манчестер Юнайтед. Результат той игры обманчив. Челси создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые, ребята. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения. Стамбул - замечательный город для футбола. Я играл здесь однажды за дортмундскую Боруссию, и атмосфера была потрясающая. Здесь многие болеют за Ливерпуль, и это тоже делает город особенным для нас. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды", - цитирует Юргена Клоппа сайт УЕФА. .

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард остался доволен выбором судьи на матч за Суперкубок УЕФА.

"Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков. Я прекрасно знаю, на что способен Ливерпуль. Эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Важно показать все, на что мы способны, и выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении", - приводит слова Лэмпарда сайт УЕФА.